POL-HAM: Lkw-Fahrer bei Brand leicht verletzt

Hamm - Rhynern (ots) - Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer verletzte sich am Freitag, 6. Januar, gegen 4.30 Uhr, bei einem Brand in seiner Fahrerkabine an der Rastanlage Rhynern-Süd leicht. Durch einen Gaskocher entfachte sich ein Feuer in der Kabine des Mannes aus Polen. Den Brand löschte der Fahrer selbstständig, zog sich hierbei jedoch Verletzungen an den Händen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. (cm)

