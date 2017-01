POL-HAM: Unfallflucht- die Polizei sucht grünen Tanklastzug

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer am Donnerstag, 5. Januar 2017, gegen 10.45 Uhr, an der Kreuzung Römerstraße/ Warendorfer Straße. Beim Abbiegen von der Warendorfer Straße nach links auf die Römerstraße, berührte er den Seat Ibiza eines 65-Jährigen. Dieser wollte von der Warendorfer Straße geradeaus die Römerstraße in Richtung Eichstedtstraße überqueren. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen grünen Tanklastzug mit einem Paderborner Kennzeichen handeln. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell