POL-HAM: Auto prallt gegen Containerfahrzeug - zwei Verletzte

Hamm-Uentrop (ots) - Schwer verletzt wurde ein 89-jähriger Ford-Fahrer aus Hamm am Donnerstag, 5. Januar, bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg. Seine 85-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Gegen 7.45 Uhr war der Senior dort mit seinem Escort stadteinwärts unterwegs und kollidierte unweit der Sundernstraße mit einem quer zur Fahrtrichtung abgestellten Container-Lkw. Der 52-jährige Lastwagen-Fahrer wollte gerade einen auf einer Grundstückseinfahrt stehenden Container aufladen. Rettungskräfte befreiten den 89-jährigen aus seinem Auto und brachten ihn und seine Beifahrerin zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Alte Uentroper Weg voll gesperrt. Sie dauert derzeit noch an. Polizisten leiten den Verkehr ab. Der Ford und das Containerfahrzeug wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 4000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat einen Gutachter mit weiteren Ermittlungen beauftragt. (cg)

