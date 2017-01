POL-HAM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - In der Zeit von Samstag, 31. Dezember, 12 Uhr, bis Dienstag, 4. Dezember, 12.20 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Uphofstraße. Die Unbekannten beschädigten eine Keller- und Dachbodentür. Sie hinterließen so einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Täter machten keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell