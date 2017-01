POL-HAM: Bedrohung mit Messer

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Mit einem Messer hat ein 48-Jähriger am Mittwoch, 4. Januar, gegen 10.20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus am Rheinsberger Platz eine 20-Jährige bedroht. Nach dem Vorfall begab sich der Mann wieder in seine Wohnung, die junge Frau alarmierte die Polizei. Daraufhin rückten die Beamten mit mehreren Streifenwagen an. Die nahmen den Hausbewohner in Gewahrsam und brachten ihn in eine Psychiatrie. Das Messer wurde sichergestellt. Beim Zugriff leistete der 48-Jährige Widerstand. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell