POL-HAM: Drei auf einen Streich

Hamm - Mitte (ots) - Bei einer Kontrolle eines 48-Jährigen aus Bönen am Mittwochmorgen, 4. Dezember, 8.45 Uhr, auf der Widumstraße stellten die Beamten fest, dass der Mann gleich in drei Fällen mit einem Haftbefehl gesucht wird. Nicht nur das Amtsgericht Hamm, sondern auch die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann muss nun für 10 Monate aufgrund von Diebstahls in die Justizvollzugsanstalt. (cm)

