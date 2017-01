POL-HAM: Opel Zafira-Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeuge gesucht

Hamm - Herringen (ots) - Am Dienstag, 3. Januar, wurde in der Zeit von 10 Uhr bis 12.15 Uhr an der Lange Straße bei einem Verkehrsunfall ein blauer Ford Focus eines 31-jährigen Kameners beschädigt. Unfallverursacher war offenbar ein Opel Zafira-Fahrer mit Hammer Kennzeichen. Ein Augenzeuge hinterließ einen Zettel mit einem Teil des Kennzeichens an der Windschutzscheibe des beschädigten Ford. Die Polizei sucht nun den Zeugen des Unfalls und den Fahrer des Opel. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell