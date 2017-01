POL-HAM: Aufmerksamer Zeuge- Einbrecher gefasst

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Ein aufmerksamer Anwohner des Bockumer Wegs meldete der Polizei am Mittwoch, 4. Januar 2017, gegen 4 Uhr, verdächtige Feststellungen: Zwei Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt in das Mehrfamilienhaus verschafft. Nachdem die Tatverdächtigen den Zeugen erblickten, flüchteten sie in Richtung eines Supermarktes. Der Zeuge verfolgte die Männer und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Männer im Nahbereich antreffen.(jb)

