POL-HAM: Unfallflucht- die Polizei sucht weißes Auto

Hamm-Heessen (ots) - Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag, 3. Januar 2017, in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 13 Uhr, auf dem Sachsenring. Er hatte einen Seat Ibiza angefahren, der auf dem Parkplatz eines Blumengeschäftes abgestellt war. Am Fahrzeug konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell