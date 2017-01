POL-HAM: Einbruch in Büroräume- Tatverdächtiger flieht mit weißem Golf

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Ein Unbekannter brach am Donnerstag, 29. Dezember 2016, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, in Büroräume am Pferdekamp ein. Gewaltsam verschaffte er sich Zutritt zum Gebäude. Mit Elektronikartikel als Beute floh er mit einem weißen Golf neuerer Baureihe. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Tatverdächtige hat kurze, schwarze Haare, die an den Seiten abrasiert sind. Er trug eine dunkle Hose und eine beigefarbene Jacke. Die Jacke ist sehr auffällig: an den Unterseiten der Ärmel ist sie schwarz, an den Ellenbogen wieder beige und am Oberarm schwarz abgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell