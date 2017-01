POL-HAM: Zwei Raubdelikte aufgeklärt

Hamm - Stadtgebiet (ots) - Zwei Raubdelikte aufgeklärt Die Hammer Polizei konnte nach umfangreichen Ermittlungen zwei Raubstraftaten aufklären. Ein 16-jähriger Hammer raubte einem 15-Jährigem am Samstag, 17. Dezember, gegen 16:50 Uhr, an der Unionstraße unter Vorhalt eines Messers sein Handy. (Siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 19.12.2016, 10.30 Uhr). Ebenfalls zum Opfer fiel dem jugendlichen Täter ein Taxifahrer in der Dienstagnacht, 20. Dezember, gegen 1.26 Uhr, an der Georg-Friedrich-Händel-Straße. Dem 63-jährigen Taxifahrer schlug er mehrfach ins Gesicht und entwendete danach seine Brieftasche mit Bargeld. (Siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 20.12.2016, 5.40 Uhr). Gegen den 16-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell