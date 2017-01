POL-HAM: Auto prallt gegen Baum

Hamm-Pelkum (ots) - Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Chevrolet- Fahrer bei einem Unfall am Dienstag, 3. Januar 2017, auf der Alten Landwehrstraße. Er war gegen 5.30 Uhr auf der Alten Landwehrstraße in Richtung Bergkamen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von rund 5200 Euro.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell