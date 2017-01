POL-HAM: Zwei Festnahmen nach Haftbefehl

Hamm - Uentrop (ots) - Ein 29-jähriger Hammer musste die Polizei am Dienstag, 3. Januar, 1 Uhr, zur Justizvollzugsanstalt begleiten. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Dortmund vor, als die Beamten ihn an der Soester Straße überprüften. Er muss nun für 86 Tage in die Justizvollzuganstalt, da er die ersatzweise geforderten 1720 Euro nicht aufbringen konnte. Das gleiche Schicksal ereilte einen 32-Jährigen am Montag, 2. Januar. Der Hammer wurde um 18.30 Uhr an der Lohauserholzstraße bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt. Die anschließende Überprüfung seiner Person zeigte, dass gegen ihn bereits aufgrund von Diebstahls ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Dortmund vorliegt. Der Langfinger muss nun für 10 Tage in die Justizvollzugsanstalt. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell