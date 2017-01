POL-HAM: 7-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, dem 02. Januar 2017, gegen 18:35 Uhr, wurde ein 7-jähriges Mädchen verletzt. Sie wurde beim Überqueren der Straße Ahseufer von einer 29-jährigen VW-Fahrerin angefahren. Das Mädchen wurde mit einem RTW in die Kinderklinik gebracht und verblieb dort stationär. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn winterglatt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000EUR. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell