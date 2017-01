POL-HAM: 18-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Heessen (ots) - Am Montag, 2. Dezember, verletzte sich eine 18-jährige Beckumerin bei einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße leicht. Die junge Frau kam mit ihrem Opel Corsa gegen 11.10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten Ford Transit zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transit auf ein Kleinkraftrad geschoben. Das Kleinkraftrad fiel um und beschädigte so ein weiteres geparktes Fahrzeug. Die Corsa-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 16500 Euro. Die Heessener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell