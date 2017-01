POL-HAM: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - In eine Zahnarztpraxis an der Overbergstraße versuchten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 30. Dezember, 12 Uhr, bis Montag, 2. Dezember, 10 Uhr, einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür. Durch zahlreiche Hebelspuren verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

