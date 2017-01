POL-HAM: Diebstahl im Antiquitätengeschäft

Hamm-Mitte (ots) - Am Freitag, 30. Dezember 2016, wurde Schmuck aus einem Antiquitätengeschäft auf der Oststraße gestohlen. Gegen 11.30 Uhr betrat der Tatverdächtige zum ersten Mal das Geschäft. Er sah sich kurz um und ging dann wieder. Gegen 16.45 Uhr kam er dann abermals in den Laden. Der Unbekannte ließ sich verschiedene Schmuckstücke zeigen und gab an diese kaufen zu wollen. Als die Angestellte die Rechnung ausstellte, nutzte der Mann mit deutschem Erscheinungsbild die Chance, ergriff den Schmuck und flüchtete in Richtung Nordring. Der Unbekannte ist zirka 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Figur und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine Jeanshose, eine dunkelblaue Jacke und eine Strickmütze mit Ohrenklappen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell