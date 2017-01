POL-HAM: I-Phone aus Geschäft geklaut

Hamm - Mitte (ots) - Ein Dieb entwendete am Freitag, 30. Dezember, ein schwarzes I-Phone 7 aus einem Handyshop am Richard-Matthaei-Platz. Gegen 15.20 Uhr steckte der Unbekannte in einem unbeobachteten Moment das Gerät in seine Tasche und verließ das Geschäft, ohne das Mobiltelefon zu bezahlen. Der Mann ist 50 bis 60 Jahre alt, von schmaler Statur und hatte weiße Haare. Er trug eine grüne Cappy. Seine Jacke, Hose und Turnschuhe waren dunkel. Auf seinem Pullover befand sich ein roter Streifen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

