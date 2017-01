POL-HAM: Achtung Betrüger- Anrufer gibt sich als falscher Polizist aus

Hamm-Pelkum (ots) - Ein falscher Polizist meldete sich am Freitag, 30. Dezember 2016, gegen 14.45 Uhr, telefonisch bei einer 80-Jährigen im Stadtteil Pelkum und befragte sie zu familiären und finanziellen Verhältnissen. Als sie die Fragen nicht beantwortete und misstrauisch wurde, legte der Anrufer auf.(jb) Die Polizei rät, vorsichtig zu sein, wenn sich jemand am Telefon als Polizist ausgibt und sich dabei nicht mit Namen meldet. Durch einen Gegenanruf kann man sich darüber versichern, ob der Anrufer wirklich ein Beamter der Polizei ist. Familiäre oder finanzielle Verhältnissen sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Die Polizei sollte bei verdächtigen Anrufen sofort über den Notruf 110 informiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell