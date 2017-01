POL-HAM: Korrektur zur Pressemeldung "Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus"

Hamm - Pelkum (ots) - In unserer Meldung "Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus" vom 02.01.2017, 9.34 Uhr, war versehentlich die Tatzeit nicht korrekt angegeben. Die Tat passierte am Samstag, 31. Dezember, um 19.30 Uhr. (cm)

Hier lesen Sie die ursprüngliche Pressemitteilung: http://url.nrw/Z3B

