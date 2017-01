POL-HAM: VW Sharan bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarkts am Bockumer Weg wurde am Samstag, 31. Dezember, in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr ein VW Sharan beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, nachdem er an dem geparkten VW einen Schaden von zirka 1000 Euro verursacht hatte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell