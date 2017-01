POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hamm - Pelkum (ots) - An der Stresemannstraße hebelten Einbrecher am Samstag, 31. Dezember, eine Wohnungseingangstür auf. Gegen 13.45 Uhr bemerkte die Bewohnerin verdächtige Geräusche und entdeckte die geöffnete Haustür des freistehenden Einfamilienhauses. Die Täter flüchteten unerkannt und betraten das Haus nicht. An der Haustür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

