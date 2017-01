POL-HAM: 25-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Alleinunfall auf dem Hellweg wurde am Sonntag, 1. Januar, ein 25-jähriger VW-Fahrer aus Hamm leicht verletzt. Er war dort gegen 22.40 Uhr stadteinwärts unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Lupo. Der junge Mann nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenschild, einem Laternenmasten und einer Grundstücksmauer. Der Verletzte musste zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell