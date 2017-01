POL-HAM: 12- Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Uentrop (ots) - Auf dem Alten Uentroper Weg ereignete sich am frühen Neujahrsmorgen, 1. Januar, gegen 0.05 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind. Ein 12-jähriger Hammer lief auf die Straße und stieß mit dem Fahrzeug einer 58-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Hammerin war mit ihrem grünen Toyota stadteinwärts unterwegs. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. An dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell