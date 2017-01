POL-HAM: Brand an einem Reihenhaus

Hamm - Rhynern (ots) - Am Sonntag, 1. Januar entstand durch ein Feuer an einem Reihenhaus an der Gropiusstraße ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Eine Zeugin bemerkte das Feuer an der Hausfassade gegen 5.40 Uhr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Holzlager brannte zur Hälfte und drei Mülltonnen brannten vollständig ab. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell