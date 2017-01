POL-HAM: Verkehrsunfall - BMW beschädigt und geflüchtet

Hamm - Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag, 31. Dezember, 22.30 Uhr, auf Sonntag, 1. Januar, 11.15 Uhr, wurde ein grüner BMW an der Rietzgartenstraße beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend vom Unfallort. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

