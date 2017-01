POL-HAM: Versuchter Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - An der Heinrich-Koch-Straße versuchten Einbrecher am Samstag, 31. Dezember, in der Zeit von 17 Uhr bis 23 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter machten sich an der Haustür zu schaffen, es blieb allerdings beim Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell