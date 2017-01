POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Berge (ots) - Ein 25-Jähriger wurde am Neujahrstag, gegen 22.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Hellweg leicht verletzt. Er befuhr die Straße mit einem VW Lupo in südliche Richtung und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er einen Stromasten und ein Verkehrszeichen um. An der Grundstücksmauer einer Kirche kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. (ag)

