POL-HAM: Verkehrsunfallflucht, flüchtiges Fahrzeug verliert Kennzeichen

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Durch einen Verkehrsunfall am Gerstenkamp wurde in der Zeit von Samstag, dem 31.12.2016, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 01.01.2017, 09.00 Uhr, ein parkender blauer Daimler beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Neben dem unfallbeschädigten Fahrzeug wurde ein fremdes amtliches Kennzeichen aufgefunden. Das Kennzeichen führte zu einem Seat, der unweit der Unfallstelle ebenfalls unfallbeschädigt geparkt war. Augenscheinlich handelte es sich um das unfallflüchtige Fahrzeug. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer zur Unfallzeit sind noch nicht abgeschlossen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 4000EUR geschätzt. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell