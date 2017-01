POL-HAM: Versuchter Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - In der Sylvesternacht wurde zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Kerstheider Straße einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten an der Eingangstür. Als dies scheiterte, schlugen sie eine Fensterscheibe der Tür ein. Auch so gelangten die Einbrecher allerdings nicht ins Innere des Hauses und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei zu melden. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell