POL-HAM: Räuberischer Diebstahl in Hotel

Hamm- Mitte (ots) - Am Neujahrsmorgen kam es gegen 2.30 Uhr in einem Hotel in der Hammer Innenstadt zu einem Bargelddiebstahl. Ein 19- jähriger Mann aus Leipzig wurde vom Geschädigten, einem 67- jährigen Mann aus Hamm, ertappt, wie er Bargeld aus einem Hotelzimmer entwendete. Als das Tatopfer den Dieb festhalten wollte, biss dieser ihm in einen Finger. Die entstandene Verletzung musste medizinisch versorgt werden. Der Beschuldigte wurde aufgrund des Räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen und zunächst dem Hammer Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (str)

