POL-HAM: Einbruch in Reihenhaus

Hamm- Berge (ots) - In der Zeit von Sylvester, 19.15 Uhr bis Neujahr, 2.25 Uhr wurde in ein Reihenhaus auf der Erikastraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum ein Fenster des Wintergartens auf. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Hausinnere. Die Einbrecher betraten offenbar alle Räume des Hauses und entwendeten Bargeld. Ob noch weiter Gegenstände in die Hände der Täter fielen, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02381/9160 zu melden. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell