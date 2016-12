POL-HAM: Eylertstraße - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hamm-Mitte (ots) - Am Freitag kam es in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Eylertstraße in Hamm. Hierbei hebelten unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten diversen Schmuck aus der Wohnung. Täterhinweise sind nicht bekannt. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 600 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell