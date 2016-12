POL-HAM: 14-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg wurde am Freitag, 30. Dezember um 18:00 Uhr ein 14-jähriges Mädchen aus Hamm angefahren und schwer verletzt. Das 14-jährige Mädchen wollte den Bockumer Weg in Höhe der Merschstraße an einer Bushaltestelle überqueren und übersah dabei einen 19-jährigen VW Fahrer aus Hamm, der den Bockumer Weg in westliche Richtung befuhr. Das Mädchen wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme wurde der Bockumer Weg kurzfristig gesperrt.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell