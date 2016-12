POL-HAM: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Unnaer Straße / Kleinbahnstraße / Talstraße wurde am Freitag, 30. Dezember ein 19-jähriger Citroen-Fahrer aus Hamm leicht verletzt. Der Citroen-Fahrer befuhr gegen 14:25 Uhr die Unnaer Straße in Richtung Reginenstraße. An der Kreuzung zur Kleinbahnstraße / Talstraße missachtete ein 66-jähriger Skoda-Fahrer aus Hamm, der die Kleinbahnstraße befuhr, die Unnaer Straße überqueren und weiter in die Talstraße fahren wollte, die Vorfahrt des Citroen-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des Citroen-Fahrers wurde durch den Zusammenstoß auf den angrenzenden Bürgersteig und dann gegen einen Zaun geschleudert. Der Citroen-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unnaer Straße kurzfristig gesperrt.(ds)

