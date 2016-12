POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ennigerweg/Vogelstraße wurden am Freitag, 30. Dezember, eine 58-jährige Ford-Fahrerin aus Hamm schwer und ihre 79-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die beiden Frauen waren gegen 11.45 Uhr auf dem Ennigerweg stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten sie mit dem Daimler einer 33-jährigen Frau aus Hamm. Diese befuhr den Ennigerweg stadtauswärts und wollte nach links in die Vogelstraße abbiegen. Beide Verletzten mussten sich zur Behandlung in ein Hammer Krankenhaus begeben. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell