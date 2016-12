POL-HAM: Einbruch in frei stehendes Einfamilienhaus

Hamm-Berge (ots) - Am Donnerstag, 29. Dezember wurde in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.23 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ursulastraße eingebrochen. Unbekannte Tatverdächtige hebelten im Tatzeitraum ein Fenster im Erdgeschoss auf. Alle Räume wurden durchwühlt und es wurden Schmuck, Bargeld und ein Elektrogerät entwendet. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

