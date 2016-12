POL-HAM: Versuchter Handtaschenraub

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter zog am Donnerstag, 29.12, gegen 17.35 Uhr auf der Hafenstraße von hinten an der Handtasche einer 53-jährigen Frau. Dabei versuchte er ihr, diese zu entreißen. Die 53-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich dabei leicht. Der Räuber ergriff die Flucht ohne Beute in Richtung Innenstadt. Der Täter ist zirka 18-20 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Der Handtaschendieb trug eine dunkle Hose und Jacke sowie ein buntes Basecap. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 9160 entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell