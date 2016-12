POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Fußgängerzone

Hamm - Mitte (ots) - Am Mittwoch, dem 28. Dezember 2016, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Wohnung liegt im vierten Obergeschoss eines Wohn-/ Geschäftshauses in der Fußgängerzone. Der / die Täter gelangten durch die Wohnungstür in die Räume. (fa)

