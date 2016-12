POL-HAM: Festnahme nach Haftbefehl

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 28. Dezember wurde gegen 15.30 Uhr ein 31- jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland bei einem Diebstahl in einem Geschäft auf der Werler Straße ertappt. Als die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Mitte die Person überprüften, stellten sie fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Festgenommene wurde der Justizvollzugsanstalt in Hamm zugeführt. Wegen des Diebstahls wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell