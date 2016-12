POL-HAM: Zwei Einbrecher festgenommen

Hamm-Rhynern (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bergstraße hat die Polizei Hamm am Mittwoch, 28. Dezember, zwei Verdächtige im Alter von 24 und 43 Jahren festgenommen. Einem weiteren Täter gelang die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge war gegen 9.30 Uhr auf das Trio aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 24-jährigen Einbrecher noch am Tatort fest. Der 43-Jährige wurde etwa eine Stunde später in Tatortnähe gestellt. Beide Männer aus Polen befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Das Diebesgut stellten die Polizisten sicher. Die Fahndung nach dem noch unbekannten Tatverdächtigen dauert an. Er ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und trug eine hellblaue Jeans und eine dunkle Jacke. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

