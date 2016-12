POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm - Uentrop (ots) - Am Wortmanns Grund bemerkte eine Bewohnerin beim Schließen ihrer Haustür Ungereimtheiten. Vermutlich versuchten sich Unbekannte unberechtigt in der Zeit von Montag, 26. Dezember, 18 Uhr, bis Dienstag, 27. Dezember, 9.30 Uhr, Zutritt zu verschaffen. Es blieb jedoch beim Versuch. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

