POL-HAM: Hammer Polizei startet in die Welt des Microbloggings

Hamm-Stadtgebiet (ots) - Die Hammer Polizei erweitert am Montag, 2. Januar 2017, ihr Social-Media-Angebot und startet mit einem eigenen Twitter-Auftritt in die Welt des Microbloggings. Seit 2014 ist die Behörde nun bei Facebook unter https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HAM online und hat dort mehr als 7000 Fans. "Mit der Nutzung von Twitter möchte die Hammer Polizei einen weiteren Schritt vorangehen und sich als zukunftsorientierte Behörde auch hier bürgernah, kompetent und engagiert zeigen", so Polizeipräsident Erich Sievert. Seine Beamten wollen auf dem neuen Kanal über aktuelle Ereignisse, Präventionstipps zur Vermeidung von Straftaten und Verkehrsunfällen, Veranstaltungen, kuriose Vorkommnisse und vieles mehr aus dem Polizeialltag informieren. Die Tweets der #Polizei #Hamm können auch ohne eigenen Account gelesen werden. Es reicht aus, nach den Schlagworten "Twitter Polizei Hamm" im Internet zu suchen. Ohne Anmeldung wird man aber nicht automatisch über neue Nachrichten informiert. Dieses geht nur mit eigenem Twitter-Konto, indem man @polizei_nrw_ham aufruft und auf "folgen" klickt. Für all diejenigen, die schnelle Hilfe benötigen, führt der Weg aber weiterhin über den Polizei-Notruf 110 und nicht über die Social-Media-Angebote. Nur so ist ein sofortiger Einsatz der Polizei sichergestellt. (cg)

