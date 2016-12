POL-HAM: Vorsicht - Pkw-Aufbrecher unterwegs

Hamm - Stadtgebiet (ots) - Ein am Stadtbad geparkter schwarzer BMW war am Dienstag, 27. Dezember, gegen 21.30 Uhr, Ziel von Auto-Aufbrechern. Ein Täter schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Ein Zeuge beobachtete den Mann. Er ist 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und von normaler Statur. Bei der Tat trug er einen beigen Parka, eine dunkle Hose und eine dunkle Mütze. Er flüchtete mit einem älteren Damenfahrrad. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. An der Wilshorststraße erbeuteten Unbekannte aus einem Auto eine Geldbörse und eine Flex. Auch hier schlugen sie am Dienstag, 27. Dezember, in der Zeit von 18 Uhr bis 19.15 Uhr, eine Scheibe ein und bedienten sich an den zurückgelassenen Gegenständen im Inneren des Fahrzeugs. Zwei weitere Fälle an der Ferdinand-Poggel-Straße und an der Lippestraße nahm die Hammer Polizei zu Protokoll. Hier erbeuteten die Diebe ein Radio, CDs und eine Adapterkassette.(cm) Die Polizei warnt daher: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug, Ihr Auto ist kein Tresor. In der Regel haben es die Auto-Einbrecher besonders auf Elektronikgeräte und Wertsachen wie Kleidung oder Handtaschen mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Schaffen Sie durch ihr Verhalten keine Anreize und nehmen sämtliche Wertgegenstände aus dem Auto. Ein Verstecken ist sinnlos, da die Langfinger jedes Versteck kennen. Lassen Sie nie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum Pkw-Aufbruch könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Wenn die Möglichkeit besteht, dann parken Sie ihr Fahrzeug an gut ausgeleuchteten und belebten Parkplätzen ab. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: http://url.nrw/ZoK

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell