POL-HAM: Feiern JA - Alkohol und Drogen NEIN

Hamm (ots) - Der Skoda steht schwer beschädigt am Baum. Der Fahrer war schwer verletzt. Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften am 2. Januar diesen Jahres auf der Lippestraße. Der 21-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Dieses Beispiel zeigt, wie gefährlich Alkohol und Drogen am Steuer sein können. Insgesamt wurden dieses Jahr schon 84 Unfälle verursacht, bei denen der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Die Polizei Hamm geht auch dieses Jahr an Silvester und Neujahr konsequent gegen verantwortungslose Fahrer vor und wird verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Insgesamt mussten dieses Jahr bereits 540 Fahrer eine Blutprobe abgeben. Letztes Jahr wurden 397 Fahrer erwischt. Auch die Nachwirkungen des Konsums sollten nicht unterschätzt werden. Nach einer feuchtfröhlichen Silvesterfeier sind auch viele am nächsten Tag noch fahruntüchtig.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell