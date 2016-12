POL-HAM: Tatverdächtiger nach versuchtem PKW-Aufbruch festgenommen. Überprüfung ergab, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen.

Hamm (ots) - Ein 38-jähriger Mann wurde am Dienstag, dem 27. Dezember 2016, gegen 21.30 Uhr, von Zeugen festgehalten, als er sich an einem Fahrzeug auf der Straße Auf dem Loh zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Polizei versuchte er sich durch Schläge und Tritte zu befreien. Als der Tatverdächtige durch die Beamten überprüft wurde, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits zwei Haftbefehle vorlagen. Noch am Abend wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht und zudem ein neues Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell