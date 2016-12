POL-HAM: Drei Einbrüche im Vogelbeerweg

Hamm - Rhynern (ots) - Am Dienstag, dem 27. Dezember 2016, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.40 Uhr, kam es zu drei Einbrüchen im Vogelbeerweg. Bei den Objekten handelte es sich um ein Einfamilienhaus und zwei Wohnungen in einem Zweifamilienhaus. Der Einstieg in die beiden Häuser erfolgte jeweils über die Terrassentür. Die Polizei bittet verdächtige Feststellungen oder Hinweise zu den Taten unter Telefon 02381 - 9160 zu melden. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell