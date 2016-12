POL-HAM: Verkehrsunfall mit brennendem Pkw

Hamm- Mitte (ots) - Am Dienstag, 27. Dezember, kam es gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße. Eine 32- jährige Opel- Fahrerin aus Hamm befuhr zur Unfallzeit die Hafenstraße in ostwärtige Richtung. In Höhe der Hausnummer 57 kam die Frau zunächst ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort abgestellten Anhänger einer Spedition aus Hamm. Nach dem Aufprall, bei dem die Fahrerin unverletzt blieb, entflammte im Motorraum des Opel ein Brand, der wenig später durch Einsatzkräfte der Hammer Feuerwehr gelöscht werden konnte. Am Opel entstand Totalschaden. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 11000 Euro. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell