POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots) - Am Dienstag, 27. Dezember wurde zwischen 13.30 Uhr und 16.20 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Dolberger Straße eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe eines Fensters des Hauses ein und gelangten so ins Hausinnere. Im Haus wurden sämtliche Räume offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden Münzgeld, diverse Elektrogeräte und Uhren. Zeugen, die die Tat oder Verdächtige beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 9160 bei der Hammer Polizei. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell