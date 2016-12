POL-HAM: Räuberischer Diebstahl an der Ostwennemarstraße

Hamm-Uentrop (ots) - Am Dienstag, 27. Dezember, wurde gegen 14.40 Uhr ein unbekannter Mann bei einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt an der Ostwennemarstraße ertappt. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, ohne zu bezahlen, entfernte sich der Dieb in Richtung Espenweg. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Geschäftes verfolgt. Als der Täter eingeholt wurde und ihm die bislang unbekannte Tatbeute entrissen werden sollte, zückte er ein Springmesser und bedrohte den Verfolger. Danach flüchtete er endgültig in Richtung Eichenstraße. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, etwa 25 Jahre alt, offenbar Deutscher, schwarze Daunenjacke, Jeans, dunkle Kappe, Kapuze über der Kappe, auffällig große Brille, schwarzer Schal. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 9160 bei der Hammer Polizei. (str)

